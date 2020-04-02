Нацбанк: Ограничений на снятие депозитов для населения не будет

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нбу,нацбанк

Национальный банк заверил, что не собирается вводить ограничения на снятие депозитов для населения.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не наблюдаем оттока депозитов, оттока депозитов практически нет. Банки выполняют обязательства. Я могу гарантировать, что не будет ограничения на снятие депозитов для населения", - сказал Ваврищук.

По его словам, до завершения карантина банки готовы идти на уступки и откладывать возврат основной суммы кредита, во многих случаях они готовы также откладывать уплату процентов.

"Конечно каждый должен обратиться в банк индивидуально. Каждый должен предоставить свидетельство того, что есть определенные трудности с ограничениями из-за пандемии", - добавил директор департамента финансовой стабильности.

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Топ комментарии
+4 5 копійок
Ніхто вже нікому не вірить, бо влада забрехалась.
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02.04.2020 10:28
+3 Eugen Mk
На вашем месте, депозитчики, я б уже в банк бежал Нацбанк: Обмежень на зняття депозитів для населення не буде - Цензор.НЕТ 4891
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02.04.2020 10:41
+2 ьля
вот почему после заявлений в духе "ххх уверяет, что...", "ууу заявляет, что..." и т.п. у меня сразу появляется рефлекс сделать то, чего "не ожидается", "не будет"?
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02.04.2020 10:33
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