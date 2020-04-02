Нацбанк: Ограничений на снятие депозитов для населения не будет

1085

Национальный банк заверил, что не собирается вводить ограничения на снятие депозитов для населения.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не наблюдаем оттока депозитов, оттока депозитов практически нет. Банки выполняют обязательства. Я могу гарантировать, что не будет ограничения на снятие депозитов для населения", - сказал Ваврищук.

По его словам, до завершения карантина банки готовы идти на уступки и откладывать возврат основной суммы кредита, во многих случаях они готовы также откладывать уплату процентов.

"Конечно каждый должен обратиться в банк индивидуально. Каждый должен предоставить свидетельство того, что есть определенные трудности с ограничениями из-за пандемии", - добавил директор департамента финансовой стабильности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года украинцы продали более $300 миллионов, - Нацбанк