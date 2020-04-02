Респираторные маски вывезли в Испанию по 1,2 грн за штуку, сейчас цена такой маски около 150-200 грн, - глава ГПСУ Дейнеко

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Накануне карантина в Испанию и Китай из Украины продали около 300 тысяч медицинских масок по цене в 1,23 гривен за штуку, тогда как сейчас стоимость такой маски 150-200 гривен.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, перед карантином многие решили воспользоваться тяжелой ситуацией и просто "забарыжить".

"В этом и беда, что у нас многие решили воспользоваться тяжелой ситуацией и просто "забарыжить". Бесконтактные термометры, которыми мы еще с 24 февраля начали проверять температуру на пунктах пропуска, стоили по 300-400 грн за штуку, максимум 800 грн, а сейчас - по 5 тысяч грн. Я хотел бы, чтобы люди, получив эту сверхприбыль, потом с нее заплатили налоги", - подчеркнул Дейнеко.

Также, глава Госпогранслужбы рассказал, как вывозили перед карантином медицинские маски.

"Хорошо, что мы своевременно включились. Например, 30 марта наши оперативные подразделения проводили обыски в трех областях на фирме "Бук", которая вывезла 300 тысяч масок в Испанию и Китай. Согласно изъятым документам, они продали респираторные маски по 1,23 грн за штуку. Сейчас цена такой маски почти 150-200 грн", - отметил Дейнеко.

Напомним, ранее стало известно, что махинаторы продали партию масок гражданину Китая, который потом отправил их в Испанию.

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