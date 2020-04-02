Оккупанты РФ вводят в Крыму 3-дневный карантин: покидать дом разрешат в особых случаях

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Так называемое "руководство" захваченного Россией Крыма объявило, что с 3 апреля на полуострове будет введен карантинный режим из-за коронавируса.

Об этом сообщают "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Так, с 3 по 6 апреля граждане обязаны оставаться по месту жительства (пребывания).

Исключения составляют: случаи обращения за экстренной медицинской помощью; поход в ближайший магазин; выгул собак на расстояние не более чем на 100 метров от дома; вынос мусора; поход на работу, если деятельность организации не приостановлена.

До этого подобные меры были приняты в оккупированном Севастополе. Жителям города запретили выходить из дома, кроме экстренных случаев. Также запретили морские прогулки на яхтах и катерах, на въездах в город установили блокпосты.

Ранее оккупационные власти Крыма заявляли, что в больницах полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".

По последним данным, в оккупированном Крыму уже зарегистрировано 21 случай СОVID-19.

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