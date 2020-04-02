Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет. ВИДЕО

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В Министерстве здравоохранения объяснили причины двадцати летальных случаев от коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам замглавы МОЗ, 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.

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"Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов", - заявил Ляшко.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав смерть Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+17 мирко саблич
Это полный писец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Илон Макс откликнулся на письмо супрун - предоставить Украины 2-3 тысч апаратов ИВЛ...
Но позжэ получил от 3енелейсского чинуши УСЛОВИЯ , которое заключаеться в следующим :_ Или помощь предоставляеться через 3енелейсского , или не разтоможэться..
.
ЭТО УЖЭ ПИАРСТВО на крови !!
,
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02.04.2020 10:38
+14 Екатерина Постовитенко
Щось не зрозуміло...
А як же 37-річна породіля, лікар з Білої Церкви 42 роки?
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02.04.2020 10:38
+9 Дмитро Піталов
Не понял? Роженица в Ивано-Франковске тоже была старше 50 лет?
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02.04.2020 10:38
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