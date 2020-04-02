Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет. ВИДЕО

"Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов", - заявил Ляшко.
Это полный писец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Илон Макс откликнулся на письмо супрун - предоставить Украины 2-3 тысч апаратов ИВЛ... Но позжэ получил от 3енелейсского чинуши УСЛОВИЯ , которое заключаеться в следующим :_ Или помощь предоставляеться через 3енелейсского , или не разтоможэться.. . ЭТО УЖЭ ПИАРСТВО на крови !! ,
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02.04.2020 10:38
+14 Екатерина Постовитенко
Щось не зрозуміло... А як же 37-річна породіля, лікар з Білої Церкви 42 роки?
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02.04.2020 10:38
+9 Дмитро Піталов
Не понял? Роженица в Ивано-Франковске тоже была старше 50 лет?
.
Илон Макс откликнулся на письмо супрун - предоставить Украины 2-3 тысч апаратов ИВЛ...
Но позжэ получил от 3енелейсского чинуши УСЛОВИЯ , которое заключаеться в следующим :_ Или помощь предоставляеться через 3енелейсского , или не разтоможэться..
.
ЭТО УЖЭ ПИАРСТВО на крови !!
,
А як же 37-річна породіля, лікар з Білої Церкви 42 роки?