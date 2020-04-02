Среди умерших от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет. ВИДЕО

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В Министерстве здравоохранения объяснили причины двадцати летальных случаев от коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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По словам замглавы МОЗ, 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.

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"Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% имели сосудистые заболевания, диабет, заболевания почек. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов", - заявил Ляшко.