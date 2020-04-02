Венедиктова назначила своим заместителем Мустеца вместо Трепака

"Также Ирина Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генерального прокурора", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса, Мустеца ранее занимал должность первого заместителя прокурора Черновицкой области.
Также официально уволен с должности замгенпрокурора Виктор Трепак.
"У Мустецы на должности заместителя будут те же функциональные обязанности, которые ранее выполнял Трепак", - уточнили агентству.