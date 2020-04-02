Венедиктова назначила своим заместителем Мустеца вместо Трепака

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг представила коллективу Офиса генпрокурора своего нового заместителя - Игоря Мустеца.

"Также Ирина Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генерального прокурора", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса, Мустеца ранее занимал должность первого заместителя прокурора Черновицкой области.

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Также официально уволен с должности замгенпрокурора Виктор Трепак.

"У Мустецы на должности заместителя будут те же функциональные обязанности, которые ранее выполнял Трепак", - уточнили агентству.