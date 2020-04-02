Кадыров из-за коронавируса полностью закрывает Чечню: она станет первым изолированным регионом РФ

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кадыров

Власти Чечни с 5 апреля полностью закроют въезд и выезд из республики наземным и воздушным транспортом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы" со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадрова.

Так, регион перестанет принимать самолеты, поезда и любой автотранспорт. Исключение сделают для машин экстренных служб, а также поставок продуктов и медицинских товаров.

Кадыров призвал жителей Чечни, живущих сейчас за ее пределами, вернуться домой до 5 апреля. После этого, по его словам, впускать никого не будут.

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Коронавирус и карантин
Кадыров карантин Чечня COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+21 Генрих Реалист
То что и говорил! расея на фоне тоталитаризма и почти бесплатной нефти начинается распад на княжества. султанаты. ханаматы............успехов!
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02.04.2020 10:47
+10 Iouri Kalinichenko
Правильно.
Ho, Украине нужно было закрыться 3 недели тому назад на тотальный карантин (как Индия) и впускать заробитчан/туристов с 14 днями отстоя.
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02.04.2020 10:51
+9 aquarius580 .
Ну вот, распад федерации начался с Чечни. Как и предсказывалось.
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02.04.2020 10:53
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