Резкая смена курса гривни в ближайшее время не ожидается, - НБУ

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В течение последней недели спрос и предложение на иностранную валюту уровнялись.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.

По его словам, ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой.

"Действительно в течение марта мы наблюдали повышенный спрос на иностранную валюту - это больше связано с напряжением и нервозностью на финансовых рынках. Все понимали, что начинается экономический кризис - длительная рецессия, она начинается не только в Украине, но и во всем мире, и население, и бизнес хотели как-то обезопаситься", - рассказал он.

По его словам, они резко увеличили покупку валюты, но Нацбанк полностью удовлетворял ажиотажный спрос.

"Мы не допускали резких колебаний обменного курса и наблюдаем, что в течение последней недели спрос и предложение выровнялись. Мы видим, что обменный курс стабилизировался. По нашему убеждению на сегодняшний день нет никаких опасений относительно возможного резкого изменения курса гривны ближайшее время", - сказал Ваврищук.

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