В ближайшее время будет серийное производство ПЦР-тестов в Украине, - главный санврач Ляшко

1554 15
В ближайшее время будет серийное производство ПЦР-тестов в Украине, - главный санврач Ляшко

Украинские производители ПЦР-тестов готовы на следующей неделе наладить их серийное производство для диагностики коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

"Мы работали и с Институтом молекулярной биологии, и с другими производителями отечественных тестов. Думаю, на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут их поставки тестов в ПЦР-лаборатории. Мы спокойно обеспечим всех нуждающихся в лабораторных исследованиях",- отметил он.

По его словам, Минздрав наладил работу мобильных бригад.

Также налажено сотрудничество с частными лабораториями, готовыми предоставить свои пункты забора биоматериала во избежание дополнительной нагрузки на медучреждения страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор тест COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2 Envoy
Когда космические корабли ... Где купить маску ?
показать весь комментарий
02.04.2020 10:58
+2 Vadym Tsyrkalyuk
как всегда всё в будущем, а масок как небыло так нет
показать весь комментарий
02.04.2020 11:00
+1 Ан Мур
Три тижні минуло з тих пір, коли О.Гончаренко "поставив проблему".... Багатувато часу...
показать весь комментарий
02.04.2020 10:58
Смотреть комментарии