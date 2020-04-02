С коронавирусом госпитализированы 398 человек, среди них 20 детей и 26 медработников, - Ляшко

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В Украине зафиксированы 804 случая заражения коронавирусом с начала вспышки, из них госпитализированы были 398 человек, а остальные находятся на амбулаторном лечении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек.

"Если посмотреть на мировую статистику, то в мире уже зарегистрировано более 940 тыс. случаев, плюс 78 тыс. случаев за сутки. С такими темпами сегодня мировая пандемия перейдет в миллион случаев", - уточнил Ляшко.

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