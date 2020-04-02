Начато уголовное производство по подозрению в сокрытии результатов тестов на коронавирус клиникой "Евролаб", - СБУ

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Начато уголовное производство по подозрению в сокрытии результатов тестов на коронавирус клиникой "Евролаб", - СБУ

Главное следственное управление СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "ЕВРОЛАБ" действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет об умышленном несообщении соответствующим государственным органам информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

"Поэтому 1 апреля 2020 на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация", - говорится в сообщении.

В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве. Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.

Напомним, 20 марта прокуратура Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили в государственные органы Украины об обнаружении коронавируса у пациента. Согласно введенным в Украине в связи с распространением коронавируса ограничениям, нельзя утаивать информацию о инфицированных.

Позже владелец клиники Андрей Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19.

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Начато уголовное производство по подозрению в сокрытии результатов тестов на коронавирус клиникой Евролаб, - СБУ 01

Коронавирус и карантин
больница карантин СБУ COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+20 Привет
А реальных результатов анализов главзебила на наркоту не нашли случайно?
Скрывший результаты один раз...скроет их и во второй...это же один и тот же евролаб...
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02.04.2020 11:10
+17 Герхард
Стоило бы заодно открыть дело за сокрытие результатов тестов ЗЕ на наркотики в 2019-м году.
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02.04.2020 11:10
+6 Alexey Chernyavsky
Так вроде клиника частная? Он и не объзан. Ну это куда перспективнее,чем Ермака трусить.
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02.04.2020 11:13
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