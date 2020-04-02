"Счет идет на десятки тысяч": жители китайского Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса

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Жители китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, все большим скептицизмом относятся к данным официальной статистики, согласно которым за все время эпидемии в Ухане жертвами коронавируса стали около 2500 человек.

Об этом пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с начала этой недели семь крупнейших похоронных бюро Уханя ежедневно выдают семьям покойных в среднем 500 урн с прахом. Это дает основания предположить, что коронавирус стал причиной смерти гораздо большего количества людей, чем об этом заявляет официальный Пекин.

"Этого не может быть… Если крематории работают круглосуточно, то каким образом погибло так мало людей?", – говорит в интервью Радио "Свободная Азия" житель Уханя по фамилии Чжан.

"Они начали раздавать прах и проводить погребальные церемонии в понедельник", – рассказывает Чжан. Семь погребальных домов обслуживают сейчас Ухань, а также входящие в агломерацию города Ханькоу, Учан и Ханьян.

Пользователи соцсетей подсчитали ежедневную нагрузку всех семи бюро, в то время как новостной сайт Caixin.com сообщил, что погребальный дом в Ханькоу получил только за один день 5000 урн из крематория – что уже вдвое превышает официальное число жертв вспышки коронавируса в Ухане.

В социальных сетях появились сообщения о том, что все семь похоронных бюро в Ухане ежедневно выдают родственникам покойных около 3500 урн.

Похоронные бюро оповестили семьи умерших, что они попытаются завершить кремацию перед традиционным китайским праздником поминовения усопших Цинмин, который отмечается 5 апреля.

Согласно подсчетам, с 23 марта по 5 апреля похоронные бюро выдадут родственникам 42 000 урн с прахом покойных.

Еще одна оценка числа умерших базируется на знании того, как функционируют местные крематории, в которых в общей сложности работают 84 печи. Учитывая, что одна кремация занимает примерно один час, городские крематории могут ежедневно выдавать более 1560 урн с прахом покойных. Согласно этим подсчетам, за последние два с половиной месяца в городе погибли около 46 800 человек.

По словам жителя провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, многие горожане считают, что, начиная с декабря, здесь погибли более 40 000 человек.

"Может быть, власти постепенно публикуют реальные цифры, делая это намеренно или непреднамеренно, чтобы люди постепенно смогли смириться с реальностью", – говорит собеседник Радио "Свободная Азия" по фамилии Мао.

Источник, близкий к Провинциальному бюро по гражданским делам, утверждает, что многие люди умерли у себя дома, не попав в официальную статистику. По словам источника, истинное количество смертей в Ухане засекречено, однако власти, судя по всему, знают реальные цифры.

"Каждое похоронное бюро дважды в день передает властям данные о кремациях", – говорит источник. "Это означает, что каждый похоронный дом знает только данные о собственных операциях, но не знает ситуацию в других похоронных бюро".

По словам источника, в течение всего лишь одного месяца в Ухане было проведено 28 тыс. кремаций. Это означает, что оценки, публикуемые в социальных сетях и относящиеся к периоду в два с половиной месяца, не являются преувеличением.

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Житель Уханя, Сунь Линьань, рассказал о длинных очередях у похоронных бюро, в которые выстроились родственники погибших, желающие забрать прах своих близких.

"Это уже началось, – рассказал Сунь, – Вчера люди выстроились на кладбище в Бянданьшане, а сегодня множество людей было в похоронном доме в Ханькоу".

Житель Уханя Чэнь Яохуэй сказал Радио "Свободная Азия", что городские власти раздают семьям погибших 3000 юаней (около 422 долларов) в качестве "пособия на похороны" – в обмен на их молчание об истинных причинах смерти близкого человека.

"За последние несколько дней состоялось много похорон; власти тайком раздают по 3000 юаней семьям погибших на похороны", – говорит Чэнь.

Ху Айчжэнь, чья мать умерла от осложнений после COVID-19, говорит, что ему приказали забрать прах его матери в местном районном комитете.

"Местный комитет сказал мне, что они сейчас занимаются похоронами, но я не хочу делать это прямо сейчас", – рассказал в интервью Радио "Свободная Азия" житель Уханя по фамилии Дин. По его словам, сейчас "слишком много людей" проводят похоронные обряды.

Чэнь Яохуэй говорит, что никто в городе не верит официальной статистике о числе погибших людей.

"Согласно официальным данным, умерли 2500 человек… Но до начала эпидемии в городских крематориях обычно кремировали около 220 [трупов] в день", – рассказывает Чэнь. При этом, по его словам, "во время эпидемии они (власти) перевели в Ухань сотрудников крематориев со всего Китая, и те круглосуточно занимаются кремированием".

Местный житель по фамилии Гао говорит, что семь городских крематориев способны кремировать около 2 тыс. тел в день, при условии круглосуточной работы: "Любой, кто посмотрит на эти цифры, поймет… Любой человек, способный мыслить. И они говорят о 2535 жертвах? Семь крематориев могут кремировать больше умерших всего за один день".

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