По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе в марте составили 51 убитых, 113 раненых, - пресс-центр ОС

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наемники

По подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за прошлый месяц составили 51 человек погибший, 113 человек ранены и травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр ОС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Так, по подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за прошлый месяц составили:
погибшие - 51 оккупант;
ранены и травмированы - 113 оккупантов.

Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военных автомобиля.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по защите украинского народа.

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По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе в марте составили 51 убитых, 113 раненых, - пресс-центр ОС 01

Операция Объединенных сил
боевик потери наемники РФ операция Объединенных сил
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Топ комментарии
+9 Otec Pigidiy
После назначения Наева командующим информационная политика изменилась.
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02.04.2020 11:55
+6 ptn hlo 428037f7
По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе в марте составили 51 убитых, 113 раненых, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8937
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02.04.2020 11:58
+6 Альекс Прибель
Маловато!! Если до ватников паРаши не доходит, что мир лучше войны то может сделать поучение??!! Х..йло продолжит пакостить, но сейчас наши ВСУ окрепли и способны дать по яйцам
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02.04.2020 12:01
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