Транзит газа через Украину в первом квартале 2020 года сократился на 53%: "Газпром" оплатил все забронированные мощности, - Оператор ГТС

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По итогам первого квартала 2020 года транзит газа через Украину составил 11,1 млрд кубометров (за январь - 2,5 млрд, февраль - 4 млрд, март - 4,6 млрд кубов).

Объемы транзита уменьшились почти в два раза по сравнению со средним значением за январь-март в 2014-2019 годах, сообщает пресс-служба Оператора ГТС, передает Цензор.НЕТ.

По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб. м, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены Газпром согласно новой транзитной сделке и в расчете 65 млрд кубометров в год (178 млн кубов сутки).

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В ОГТС также сообщили, что кроме транзита из РФ в первом квартале начала действовать новая услуга shourthaul, которая дает возможность заказчикам услуг заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. В марте ГТС прокачала первые объемы по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия-Словакия.

В западном направлении (Словакия, Польша, Венгрия) было протранзитовано 9,8 млрд кубов газа, что на 7,2 млрд или 42% меньше результатов этого же периода годом ранее.

Также в ОГТС подчеркнули, что из-за обходного газопровода Турецкий поток объемы транзита через украинскую ГТС южном направлении (Румыния, Болгария, Турция, балканские страны) сократились в 10 раз - всего 0,3 млрд кубов за три месяца с начала года.