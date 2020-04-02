Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений, из них 7 закончились летальным исходом

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В Китае за прошлые сутки официально подтвердили 1,6 тысячи новых случаев коронавируса.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

ПО его словам, до этого Китаю удавалось сдерживать распространение болезни.

"К сожалению, зарегистрированы в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаев в сутки. Из них 7 - уже закончились летальным исходом", - сообщил Ляшко.

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Напомним, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случая заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже были выявлены 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса.