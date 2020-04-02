Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений, из них 7 закончились летальным исходом

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Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений, из них 7 закончились летальным исходом

В Китае за прошлые сутки официально подтвердили 1,6 тысячи новых случаев коронавируса.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

ПО его словам, до этого Китаю удавалось сдерживать распространение болезни.

"К сожалению, зарегистрированы в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаев в сутки. Из них 7 - уже закончились летальным исходом", - сообщил Ляшко.

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Напомним, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случая заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже были выявлены 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса.

Коронавирус и карантин
карантин Китай Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+14 IN UA 7395a7cc
Весь успех Китая в борьбе с коронавирусом - по тихому утилизировать десятки тысяч погибших от коронавируса, а миру сказать, что погибло всего 3 тысячи человек.

Как видим, что и эта коммунистическая людоедская стратегия Китаю уже не помогает.
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02.04.2020 12:16
+10 18c49ed2
Или попытка снова вести жёсткий карантин и списать задним числом "неучтенное" официально количество жертв о которых стало известно накануне.
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02.04.2020 12:13
+9 Otec Pigidiy
Опять начали жрать крыс и мышей? Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений, из них 7 закончились летальным исходом - Цензор.НЕТ 1593
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02.04.2020 12:05
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