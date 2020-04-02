Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой

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Олигарх Игорь Коломойский выиграл суд у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в деле о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение, которое есть в распоряжении УНИАН, принято судьей Ириной Макаренко.

"Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой Валерии Алексеевне, Обществу с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина" о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме", - говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева 30 марта.

"Признать недостоверной и такой, которая нарушает личные неимущественные права Коломойского Игоря Валерьевича информацию, распространенную 18 сентября 2019 г. на веб-сайте lb.ua по адресу в сети Интернет в интервью Гонтаревой Валерии Алексеевны под заголовком: "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся (...)", - постановил суд.

Также суд решил взыскать с Института Горшенина и Гонтаревой в равных долях в пользу Коломойского судебный сбор в размере 2305,20 грн.

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Напомним, экс-глава Нацбанка осенью 2018 года покинула Украину и находится в Лондоне. В ночь на 17 сентября дом Гонтаревой под Киевом подожгли. Экс-глава НБУ связала это с еще двумя инцидентами, которые произошли ранее: ДТП, в котором ее сбила машина и поджогом автомобиля ее невестки в Киеве.