Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 могут привести к катастрофе, - Красный Крест в Украине

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Международный комитет Красного креста в Украине предостерегает: повреждение инфраструктуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии коронавируса COVID-19 могут привести к катастрофе, сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко.

"Во-первых, мы напоминаем сторонам конфликта, чтобы они заметили: эта пандемия совпала с военными действиями. Например, особенно опасаемся того, что может быть повреждена структура водоснабжения, ведь в таком случае трудно будет соблюдать правила гигиены - те простые правила, позволяющие предотвратить заболевание коронавирусом или его распространение. Ведь если не будет питьевой воды, это действительно может привести к катастрофе, потому что даже любое маленькое повреждение трубопровода или фильтровальных, насосных станций может привести к тому, что не будет воды, и дальше последствия могут быть уже непредсказуемыми", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Власенко, две недели назад МККК начал активно раздавать украинцам помощь, связанную с тем, что так или иначе может способствовать борьбе с распространением коронавируса. В частности, в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области доставлено 4 тыс. л гидрохлорида натрия и 28 опрыскивателей для дезинфекции, а также оборудование и материалы для больниц: дезинфекционные материалы, палатки, конвейер для пациентов, костюмы защиты в большом количестве.

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"Для жителей мы всегда раздавали продукты питания и гигиенические наборы. На прошлой неделе мы их раздали 6 тыс. чел., которые живут на неподконтрольной правительству Украины территории, и для 2 тыс. чел. на подконтрольной территории. И в конце этой недели еще 3 тыс. наборов будут доставлены на территорию Донбасса, подконтрольную правительству Украины", - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, МККК в Украине предоставил почти 7.5 тыс. гигиенических наборов в следственные изоляторы, которые находятся на подконтрольной правительству территории.

Власенко добавил, что организация ведет информационную работу с населением о том, как предотвратить заражение коронавирусом. Работники МККК в Украине раздали 12 тыс. дополнительных моющих средств (как правило, это мыло), а также информационные постеры.

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В то же время он обратил внимание на важность того, чтобы в тех медицинских учреждениях на Донбассе, несмотря на возможный приток инфицированных коронавирусом людей, продолжали оказывать помощь людям, имеющим хронические заболевания.

"Мы предоставляем лекарства и медицинские материалы для того, чтобы эта помощь могла продолжаться", - пояснил он.