Израиль запустил производство портативных аппаратов ИВЛ на ракетном конвейере

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израиль

Израиль переоборудовал технологическую линию по производству ракет для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.

В Минобороны страны заявили, что 30 аппаратов уже переданы министерству здравоохранения.

Министр обороны Нафтали Беннет сказал, что в борьбе с коронавирусом Израиль должен развивать независимый потенциал во всех сферах. "Мы не можем оставаться зависимыми от поставок из других стран", - подчеркнул Беннет.

По его словам, на фоне нехватки аппаратов ИВЛ в стране и по всему миру израильское военное ведомство запустило производственную линию совместно с компанией Inovytec, занимающейся разработкой средств интенсивной терапии, и аэрокосмическим госконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).

Согласно информации на сайте Inovytec, речь идет о портативном приборе размером с автомобильный радиоприемник, который может применяться для вентиляции легких как у детей, так и у взрослых.

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В Израиле, по данным центра Джона Хопкинса, вирусом нового типа SARS-CoV-2 инфицированы 6211 человек, 30 скончались, 89 - выздоровели.

Коронавирус и карантин
Израиль карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Benjie Lucic
Молодцы
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02.04.2020 12:27
+5 Эдуард Силенко
О це добре! Враховуючи, що в нас Україною правлять жиди, то ми скоро безкоштовно отримаєми 20 млн таких апаратів. Чи ні??!
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02.04.2020 12:28
+5 Roman Rjevskiy
Вот интересно ,подобное у нас кто быстрее сделает Мастерская общества слепых или УкрОборонпром ?
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02.04.2020 12:31
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