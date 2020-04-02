У вируса нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного человека, - вирусолог Водолажская

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То, что от нового коронавируса больше страдают пожилые люди, объясняется наличием у них сопутствующих заболеваний, а не привязкой вируса к возрасту.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала вирусолог Людмила Водолажская.

"Нет возрастной специфики. Вирус в тяжелой форме поражает тех, кто еще чем-то болен. С точки зрения вирусологии коронавирусы являются довольно банальными и не страшными. Респираторных вирусов в природе существует очень много. Они легко распространяются аэрозольным путем, размножаются в организме 2-7 дней, затем покидают организм хозяина. Такие вирусы нельзя называть смертельными. Однако опасность возникает тогда, когда у "хозяина"есть еще какая-то патология и она срабатывает на осложнения, или тогда, когда собственная иммунная система устраивает в легких "армагеддон", который врачи называют острым респираторным дистресс-синдромом", - отметила она.

На вопрос означает ли в таком случае, что возраст риска в 70-80 лет, который называют для западных стран, в Украине может значительно опуститься, вирусолог сказала:

"Нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного лица. Кто-то в 33 года может иметь такую ​​патологию, которая станет причиной тяжелого состояния или смерти. Вирус протекает тяжелее у людей старшего возраста из-за того, что у них есть накопленные хронические заболевания. Почему грипп наоборот больше поражает молодых? Например, грипп свиней 2009 вызвал тяжелые клинические состояния у маленьких детей, потому что они не имели сложившегося иммунитета. Чем больше человек болеет гриппом, тем больше антител к нему имеет. Хотя такой постинфекционный иммунитет - плохой. Лучше иметь поствакцинальный. Но маленькие дети не имели никакого иммунитета и болели больше. Пожилые люди - наоборот. В случае нового коронавируса иммунитета нет ни у кого, ни у старших, ни у младших. Поэтому, конечно, более тяжело болют те, кто имеет осложнения".

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Полное интервью с Людмилой Водолажской читайте здесь.