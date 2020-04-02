Цена российской нефти Urals упала до $10 за баррель

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Российская нефть Urals подешевела до минимального уровня с марта 1999 года.

Об этом сообщает Argus Media, передает Цензор.НЕТ.

"Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в среду снизилась в абсолютном исчислении еще на $2,25/барр. вслед за североморским эталоном, до минимального уровня с марта 1999 г. - $10,54/барр. (cif Роттердам)", - говорится в сообщении.

Скидка на Юралс относительно Североморского датированного остается без изменений четвертый торговый день подряд - $4,75/барр. (cif Роттердам). Это максимальное значение дисконта с июня 2008 г.

Между тем в четверг нефтяные фьючерсы на Брент на бирже ICE начали расти после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия вскоре договорятся о мерах по регулированию рынка.

При этом агентство отмечает, что из-за снижения международных цен формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, вообще стали отрицательными - затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы превышают среднюю стоимость Urals.

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