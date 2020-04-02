Президент Филиппин Дутерте разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина

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Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина, что к ним может быть применено самое суровое наказание - расстрел.

Об этом он заявил во время телеобращения к населению, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мои приказы полиции, военным и барангаям (район. - Ред.) если они (нарушители карантина. - Ред.) станут неуправляемыми и начнут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их", - заявил Дутерте.

Ранее в столице страны Маниле прошли акции протеста с требованием к правительству помочь с продовольствием.

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На Филиппинах, по данным центра Джона Хопкинса, вирусом нового типа SARS-CoV-2 инфицированы 2633 человек, 107 скончались, 51 - выздоровели.