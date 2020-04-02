Уже 5 человек в Киеве оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение режима обсервации, - Кличко

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На сегодняшний день полиция Киева составила уже 466 протоколов на нарушителей режима обсервации.

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей, и только из них на нарушителей обсервации за два дня составила более 60 административных протоколов", - рассказал он.

По словам Кличко, на 5 человек уже наложили взыскание 17 тыс. грн. Другие протоколы сейчас на рассмотрении судов.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что нарушителям правил карантина в Киеве грозит штраф в 17 тыс. гривен, за повторное нарушение - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

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