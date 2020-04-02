Оккупанты на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям украинских воинов, потерь нет, - Минобороны

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Российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела позиций воинов Объединенных сил на Донецком направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, после 6 часов утра наемники РФ выпустили 3 мины 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у населенного пункта Пески, а около 7 утра - 6 мин 120-го калибра по защитникам Павлополя.

В период с 6.40 до 7.10 противник дважды обстрелял позиции наших войск на подступах к Авдеевке. Со стороны Спартака враг выпустил 4 мины калибра 82 мм, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также вражеский станковый противотанковый гранатомет раздавался со стороны оккупированного Каштанового.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника, применяя не запрещенное договоренностями вооружение.

За текущие сутки потерь в рядах украинских войск нет.

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