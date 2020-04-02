ВОЗ советует людям, находящимся на самоизоляции, воздержаться от курения и спиртного

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ВОЗ советует людям, находящимся на самоизоляции, воздержаться от курения и спиртного

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге посоветовал людям, находящимся на самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, стараться вести здоровый образ жизни и воздержаться от курения и употребления алкоголя.

Об этом Клюге заявил в четверг, 2 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", - сказал он.

Клюге напомнил, что наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей и людей, страдающих от серьезных хронических заболеваний.

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Коронавирус и карантин
ВОЗ карантин изоляция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 AV77
Вы еще скажите не трахаться.
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02.04.2020 13:11
+7 Ksenia VB
А чим ще на карантині займатись ?
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02.04.2020 13:10
+7 Юрий Рыжков
Звоним с подругой семейному врачу , что бы проверить не сменила ли она номер. Поговорили...мы на ты с ней. Врач спрашивает у подруги - Курить бросила? Та в ответ - Нет... Врач -Правильно...не время сейчас организму такие стрессы создавать и иммунитет ослаблять. А Юра не начал опять курить?(я бросил год назад) . Подруга - Нет!) Врач -Правильно...не время сейчас организму такие стрессы создавать и иммунитет ослаблять.В итоге все довольны)
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02.04.2020 13:22
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