Для незащищенных киевлян подготовили 20 тыс. продуктовых наборов. Их разнесут в течение следующей недели, - Кличко

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Единый координационный центр при КГГА подготовил уже около 20 000 продуктовых наборов первой необходимости для незащищенных киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.

"Сегодня мы также должны позаботиться об одиноких пожилых киевлянах, о людях социально незащищенных. Перед началом ограничений в столице было около 70 000 киевлян, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Мы понимаем, что в новых реалиях их станет еще больше. Но город не оставит их и будет помогать. На сегодня, Единый координационный центр при КГГА, подготовил уже около 20 000 продуктовых наборов первой необходимости для незащищенных киевлян - их разнесут в течение следующей недели", - сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня на плечи 1200 социальных работников легла большая нагрузка. Кличко поблагодарил волонтеров, которые помогают соцработникам. А также людям и организациям, перечисляют средства на Единый координационный центр при КГГА, чтобы максимально обеспечить незащищенных киевлян всем необходимым. Эти деньги направляют на закупку продуктов, средств личной гигиены, предметов первой необходимости.

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Кличко также поблагодарил за помощь благотворительные фонды "Будущий Киев", "Жизнелюб", "Бабий Яр", Союз Самаритян Украины, Общество Красного Креста Украины, а также компании "Новус и "Столица групп", "АТБ", "Новая почта" и "Уклон".

"Вы - действительно социально-ответственный бизнес. И город ценит ваши усилия! Только объединив наши усилия, мы сможем защитить столицу от последствий пандемии, которые могут быть катастрофическими", - добавил Кличко.