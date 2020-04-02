Минобороны в связи с коронавирусом призвало к сотрудничеству имеющих медицинский опыт граждан и военнослужащих запаса: Важна мобилизация человеческих ресурсов

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Министерство обороны Украины обращается к военнослужащим запаса, волонтерам, другим гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также медикам-интернам и студентам к совместной работе со случаями и подозрениями на коронавирусную инфекцию.

Министерство обороны Украины призывает неравнодушных граждан участвовать совместно с Вооруженными силами в борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях необходимости противостояния масштабным вызовам, связанным с мировой пандемией коронавируса, недопущения распространения этой болезни в Украине, Министерство обороны Украины обращается к военнослужащим запаса, волонтерам, другим неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также студентам-медикам, в частности интернам, которые находятся на заочной форме обучения и студентам 5-6 курсов к совместной работе со случаями и подозрениями на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что армия имеет самый большой и самый эффективный опыт сотрудничества с военнослужащими запаса, волонтерами, простыми гражданами в условиях, когда потребность в таком сотрудничестве во время российской агрессии на востоке нашего государства стояла наиболее остро.

"Для медицинской службы Вооруженных сил в настоящее время важна мобилизация не только материальных, но прежде всего человеческих ресурсов - все неравнодушные граждане, которые имеют опыт работы по направлениям эпидемиология, инфекционные болезни, анестезиология, фармация, терапия, представители других дефицитных и узкопрофильных медицинских специальностей могут внести свой вклад в общегосударственное дело. Во время пандемии учреждениям здравоохранения Украины, в том числе Министерства обороны и Вооруженных сил, нужна любая посильная помощь от специалистов младшего медицинского персонала и врачей", - отмечают в Минобороны.