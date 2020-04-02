COVID-19: в Испании более 10 тыс. жертв и рекордные 950 смертей за сутки

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Число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч.

Об этом со ссылкой на испанское министерство здравоохранения сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на полдень 2 апреля в Испании от коронавируса умерло не менее 10 003 человек.

За последние 24 часа было зарегистрировано 950 новых смертей - самое большое количество жертв за один день в стране.

Тем не менее, рост на 10,5% аналогичен росту в среду и в процентном отношении меньше, чем за последние две недели.

Испания является одной из наиболее пострадавших стран мира, уступая только Италии по общему количеству смертей от Covid-19, и уступая Италии и США по общему числу зарегистрированных случаев.

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