7 случаев COVID-19 за сутки подтверждены на Сумщине

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По состоянию на утро 2 апреля в Сумской области зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

"По состоянию на утро 2 апреля в Сумской области зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Это на 7 больше, чем накануне. Из них 2 - летальные", - отметил Збаражский.

По его информации, 5 новых случаев зарегистрированы в Кролевецком районе и 2 - в Шосткинском.

Сейчас в Сумской области больше всего случаев заболевания - 9 - подтверждено в Конотопском районе. 8 - в Кролевецком районе. 5 больных в Ахтырке, 3 - в Сумах, 2 - в Шосткинском.

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