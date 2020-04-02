В инфекционной больнице Львова находятся 38 пациентов, 5 из них - в очень тяжелом состоянии, 1 - подключен к аппарату ИВЛ, - Садовый

1089

На сегодня в областной инфекционной клинической больнице на госпитализации находится 38 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По словам городского головы Львова, 5 больных находятся в тяжелом состоянии, одного человека подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Посмотрите статистику, которая есть по миру. Чтобы вы понимали, в нашей инфекционной больнице сейчас из 38 больных, которые там находятся, пятеро в очень тяжелом состоянии. Один уже подключен к аппарату ИВЛ. Статистика смертности растет по Украине с каждым днем. Люди очень часто беспечны, они не обращают должного внимания.

Мы массово тестируем всех наших работников коммунальных и социальных служб. Вчера, к примеру, тестировали рынок "Шувар". Сначала мы обнаруживаем людей, у которых есть подозрение, после этого делаем дополнительные тесты. Главное, чтобы человек сам понимал, что от него зависит. Нельзя быть такими опрометчивыми. В Польше вообще штрафуют на 5 тыс. злотых, если ребенок до 18 лет выходит из дома без родителей. Это - очень строгие ограничения, у нас они пока не такие жесткие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове экспресс-тесты выявили коронавирус у двух водителей общественного транспорта

Если посмотреть на статистику по Италии, то 10% людей, заболевших коронавирусом - умерли. То, что происходит в Германии, Франции - это близко к нам. А мы думаем, что оно нас обойдет. На самом деле мы сейчас только на старте, у нас ожидается пик как раз на Пасху", - рассказал мэр Львова Андрей Садовый в прямом эфире радио "Люкс ФМ".

По данным по состоянию сегодня на 08.00 ч на Львовщине подтверждены 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксированы 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.