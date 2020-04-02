"Истинное лицо Путина": РФ более недели блокирует транзит в Украину гуманитарного груза для борьбы с COVID-19, - замглавы МИД Божок

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает Цензор.НЕТ.
"ООН, Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже более недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза с товарами медицинского назначения для Украины для борьбы с COVID-19", - написал он.
Божок подчеркнул, что это и есть "истинное лицо Путина и кремлевского режима".
Ранее в Государственном департаменте США заявили, что поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", американская сторона оплатила.
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.
… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....