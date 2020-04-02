"Истинное лицо Путина": РФ более недели блокирует транзит в Украину гуманитарного груза для борьбы с COVID-19, - замглавы МИД Божок

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Российские власти уже свыше недели блокируют транзит через свою территорию гуманитарного груза с товарами медицинского назначения для Украины, необходимыми в борьбе с коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает Цензор.НЕТ.

"ООН, Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже более недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза с товарами медицинского назначения для Украины для борьбы с COVID-19", - написал он.

Божок подчеркнул, что это и есть "истинное лицо Путина и кремлевского режима".

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Ранее в Государственном департаменте США заявили, что поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", американская сторона оплатила.