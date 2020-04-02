"Истинное лицо Путина": РФ более недели блокирует транзит в Украину гуманитарного груза для борьбы с COVID-19, - замглавы МИД Божок

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"Истинное лицо Путина": РФ более недели блокирует транзит в Украину гуманитарного груза для борьбы с COVID-19, - замглавы МИД Божок

Российские власти уже свыше недели блокируют транзит через свою территорию гуманитарного груза с товарами медицинского назначения для Украины, необходимыми в борьбе с коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает Цензор.НЕТ.

"ООН, Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже более недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза с товарами медицинского назначения для Украины для борьбы с COVID-19", - написал он.

Божок подчеркнул, что это и есть "истинное лицо Путина и кремлевского режима".

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Ранее в Государственном департаменте США заявили, что поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", американская сторона оплатила.

Коронавирус и карантин
карантин Россия США Божок COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+24 Совестно за Брата
Накануне финансового кризиса 2008 года, когда бочка жижи
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.

… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
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02.04.2020 13:49
+18 Igor Lemke dd5e2437
Це когось то здивувало ???Це ж КАЦАПНЯ (!)
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02.04.2020 13:53
+15 metal35
кацапы фашисты и подонки 21 века.биомусор
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02.04.2020 13:51
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