"Всеукраинская школа онлайн": видеоуроки будут доступны для школьников из ОРДЛО и временно оккупированного Крыма, - ОП

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Школьники с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым и г. Севастополя смогут посмотреть видеоуроки, созданные в рамках образовательной инициативы Президента Украины Владимира Зеленского "Всеукраинская школа онлайн", в эфире телеканала "Дом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Жители оккупированного полуострова, имеющие доступ к телевидению через спутниковое оборудование, также смогут смотреть видеоуроки в эфире UA: Первый и других каналов – партнеров проекта, которые входят в их спутниковый пакет.

Кроме того, дети с временно оккупированных территорий смогут просматривать записи уроков на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Напомним, по инициативе Владимира Зеленского Офис Президента совместно с Министерством образования и науки и Комитетом Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций запускают проект "Всеукраинская школа онлайн", целью которого является обеспечение доступа к дистанционному образованию для всех украинских школьников с 5-го по 11-й класс на время карантина.

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В рамках проекта 40 педагогов из Киева запишут видеоуроки по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.

Видеоуроки можно будет посмотреть на украинских телевизионных каналах, а также на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и на YouTube.

Стартует образовательный проект 6 апреля. Трансляция уроков будет осуществляться ежедневно, с понедельника по пятницу.