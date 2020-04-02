У зараженного COVID-19 мужчины из Тернополя симптомы появились на 17 сутки

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У 55-летнего мужчины, который вернулся из Словакии и две недели находился на самоизоляции, зафиксировали коронавирус на 17 сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

"Мужчине 55 лет, вернулся из-за границы. 14 дней находился на самоизоляции, температура и другие симптомы коронавируса у него появились на 17 сутки после приезда в Украину", - говорится в сообщении.

Мужчина вернулся в Украину из Словакии.

Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Состояние пациента средней тяжести.

С жителями Тернополя, у которых подтвердили коронавирус ранее, мужчина не контактировал.

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