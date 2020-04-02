У зараженного COVID-19 мужчины из Тернополя симптомы появились на 17 сутки

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коронавирус

У 55-летнего мужчины, который вернулся из Словакии и две недели находился на самоизоляции, зафиксировали коронавирус на 17 сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

"Мужчине 55 лет, вернулся из-за границы. 14 дней находился на самоизоляции, температура и другие симптомы коронавируса у него появились на 17 сутки после приезда в Украину", - говорится в сообщении.

Мужчина вернулся в Украину из Словакии.

Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Состояние пациента средней тяжести.

С жителями Тернополя, у которых подтвердили коронавирус ранее, мужчина не контактировал.

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У зараженного COVID-19 мужчины из Тернополя симптомы появились на 17 сутки 01

Коронавирус и карантин
карантин Тернополь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Привет
Так китайцы ж говорили...инкубационный период до 21 дня...
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02.04.2020 13:55
+4 Ivan573014
40 дней вирус может жить в организме. А еще вирус может быть заморожен и если мы даже победим эту волну, то его скорее всего разморозят раньше или позже.
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02.04.2020 13:58
+3 Mr Vice President
Мог заразитья в Украине, да и браслета у нег на ноге нет, ток что 100% подтвердить, что он был в самоизоляции невозможно
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02.04.2020 14:05
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