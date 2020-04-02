У зараженного COVID-19 мужчины из Тернополя симптомы появились на 17 сутки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.
"Мужчине 55 лет, вернулся из-за границы. 14 дней находился на самоизоляции, температура и другие симптомы коронавируса у него появились на 17 сутки после приезда в Украину", - говорится в сообщении.
Мужчина вернулся в Украину из Словакии.
Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Состояние пациента средней тяжести.
С жителями Тернополя, у которых подтвердили коронавирус ранее, мужчина не контактировал.