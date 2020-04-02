Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

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Пять украинских фармацевтических компаний готовы производить препараты, которые показали свою эффективность в борьбе с симптомами коронавируса за рубежом.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас делаются все юридические основания для того, чтобы украинские фармацевтические производители начали выпускать лекарства, которые применяются в других странах, но ощущается их большой дефицит и высокая стоимость. На сегодня это проблема не только Украины", - заявил Радуцкий.

По его словам, уже есть фармацевтические компании, способные производить такие лекарства, для них в Минздраве готовятся юридические основания для выпуска таких препаратов.

"В Украине пять заводов уже согласились их производить, но до этого нужна юридическая поддержка. Сейчас Верховная Рада вместе с Кабмином готовит постановления и законодательные акты, чтобы они могли их производить", - уточнил председатель профильного комитета ВР.

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