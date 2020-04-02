Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР. ДОКУМЕНТ

10506 123
Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР. ДОКУМЕНТ

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине среди главных препятствий для эффективного расследования "дел Майдана" назвала "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЧУ выделены следующие факторы:

- недоукоплектованность судов следователями судьями;
- недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
- так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, мониторинговая миссия рекомендует Украине:

- обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;
- изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
- отменить "закон о неприкосновенности";
- обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

И.о. директора ГБР Александр Соколов подчеркнул необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дениса Ермака допросили в ГБР, - источник

Расследование преступлений на Майдане
ООН преступления против Майдана ГБР
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40 Утилизация ватников
Надеюсь, Портнову недолго осталось.
показать весь комментарий
02.04.2020 14:04
+40 Small Jerboa
А расстрелять ГБР в полном составе, советует народ Украины.
Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР - Цензор.НЕТ 8981
показать весь комментарий
02.04.2020 14:04
+31 Василий Филон
Мы советуем кацапарылому оон --ну хутор бабочек ловить Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР - Цензор.НЕТ 2137
показать весь комментарий
02.04.2020 14:06
Смотреть комментарии