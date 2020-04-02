7 случаев COVID-19 зарегистрировано на Кировоградщине, еще два подозрения проверяют

Об этом сообщила главный санитарный врач области Надежда Оперчук сегодня, 2 апреля, на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается возрастной категории, пять больных COVID-19 в возрасте от 35 до 49 лет, еще двое пациентов в возрасте старше 50 лет", - отметила она.
По ее словам, сегодня областной лабораторный центр методом ПЦР-тестирования отрабатывает два подозрения. Речь идет о жителях Кропивницкого.
"Мужчина из Долинского района, который болеет коронавирусом, уже находится на стадии выздоровления. Биологический материал пациента доставлен в вирусологическую лабораторию областного лабцентра для диагностики методом ПЦР-реакции", - добавила Оперчук.