Уманский: При Верланове только по НДС ежемесячно прогоняют 5 млрд. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?"

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Экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал, за что подавал в Кабмин представление на увольнение главы налоговой Сергея Верланова.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко (глава налоговой, потом – министр доходов и сборов, – LB.ua) с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?"" - отмечает Уманский.

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По его словам, обо всем этом он докладывал премьеру Денису Шмыгалю.

"У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему, показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет"... Я не могу их уволить, могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал... Вношу официальное представление на увольнение. Следующий аргумент: "Давай дадим им время, они сейчас там все подтянут, улучшат результаты"", - говорит экс-глава Минфина в интервью.

Ранее стало известно, что Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова.