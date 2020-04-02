Беларусь закупит российскую нефть по цене около $4 за баррель

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Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил премьер-министр Сергей Румас.

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн", - сообщил он.

Румас подчеркнул что поставки будут осуществляться без премий.

"Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что цена российской нефти Urals упала до $10 за баррель.

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