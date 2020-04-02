Беларусь закупит российскую нефть по цене около $4 за баррель

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нефть

Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн т российской нефти по цене около $4 за баррель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил премьер-министр Сергей Румас.

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн", - сообщил он.

Румас подчеркнул что поставки будут осуществляться без премий.

"Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что цена российской нефти Urals упала до $10 за баррель.

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Топ комментарии
+22 Вла
хуйло розпродує лаптєстан з дісконтом?!
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02.04.2020 14:49
+16 Oljik
Можно расплатиться креветом.)))
Беларусь закупит российскую нефть по цене около $4 за баррель - Цензор.НЕТ 5889
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02.04.2020 14:58
+12 Юра Сюзик
"Беда не в том, что вскоре за рубль станут давать товара на 50 копеек, как бы за рубль не стали давать в морду..."
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02.04.2020 14:54
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