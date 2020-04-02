Причины широкого распространения нового коронавируса: высокий уровень передачи при отсутствии симптомов или низкосимптомном течении, - вирусолог

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Новый коронавирус по биохимическому составу очень похож на тот, который был в 2002-2003 годах, однако в отличие от предшественника часто проявляется бессимптомным или низкосимптомным течением, при этом уровень передачи гораздо выше. Это позволяет ему широко и быстро распространяться.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала вирусолог Людмила Водолажская.

"SARS-CoV-1 в 2002-2003 вызывал быстрее наступления симптомов и высокую степень смертности. Люди сразу чувствовали себя плохо. В 100% инфицированных отмечали лихорадку. У него практически не было бессимптомного течения. А потому, когда человек чувствовал себя плохо, то не садился в самолет и не летел на другой конец мира смотреть Венецию.



А новый вирус SARS-COV-2 во многих случаях проявляется бессимптомным или низкосимптомным течением. Поэтому инфицированные китайцы неизвестно сколько времени могли спокойно путешествовать по миру. А в дополнение, перед своим Новым годом целыми группами летать в Италию и другие страны Европы, как они всегда это делают. То есть разнесению вируса поспособствовал меньший уровень проявления симптомов и смертности.



При этом новый вирус достаточно контагиозный. То есть уровень передачи значительно выше, чем у предыдущих коронавирусов. Индекс контагиозности выражается в процентах или долях единицы и рассчитывается статистически на основе данных. Если один больной человек контактировал, допустим, с десятком людей, то какое количество из них заболеет? Например, для SARS-CoV-2 это 2-3 особи. 10 из 10 практически не бывает. Поэтому, чем большее количество людей из группы (одного эпидемического очага) заболеет, тем больше уровень контагиозности вируса", - объяснила она.

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По словам вирусолога, биохимический состав нового вируса очень похож на тот, что был в 2002-2003 годах:

"Я слышала ерунду, которую распространяла профессор госуниверситета соседней страны - о том, что новый вирус имеет гораздо большее количество белков, а потому она подозревает, что над ним работали искусственно. Это полная ерунда. У нового вируса абсолютно идентичный состав с предыдущими вирусами. Единственное его отличие - это некоторые аминокислотные изменения в поверхностных протеинах и уже упомянутая контагиозность".

Водолажская подтвердила, что большинство людей могут пережить болезнь легко или даже бессимптомно, но будут способны заразить других.

"То, что мы сидим на карантине, - это наша сознательная забота о людях, которые имеют диабет, гепатит, астмы, сердечные болезни и все те патологии, которые в случае поражения COVID19 претендуют на то, чтобы стать тяжелыми случаями. Те, кто игнорируют, - выражают свою откровенное противодействие такому решению или же совсем не учитывают других", - отметила вирусолог.

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Полное интервью с Людмилой Водолажской читайте здесь.