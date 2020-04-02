Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский

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Экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал, за что подавал в Кабмин представление на увольнение главы таможни Макса Нефьодова.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Макс, он такой, где-то идеалист, пытается нарисовать картинку светлого будущего – "новая таможня", все такое. Проблема в том, что есть картинка светлого будущего, а есть - реальность. И "контрабас" как шел, так и идет. С таможней надо жестко – шаг влево, шаг вправо – расстрел", - считает Уманский.

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Экс-глава Минфина подтвердил слова о том, что Нефьодова игнорируют главы областных таможен.

"Он мне сам это сказал. Фактически, расписался в своей профнепригодности. То есть Макс был выведен в роль "фунта", который рассказывает про реформу на таможне, а на самом деле там ситуация – при Януковиче просто отдыхали... Вместе с тем, не стоит демонизировать Макса, проблема точно не в нем. Его вывели из "игры" и сделали "громоотводом", а процессами рулили другие. В этом его ошибка", - говорит Уманский.

Ранее стало известно, что Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения – "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. – Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".