Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.
"К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы насчет того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены", - сказал Зеленский.
В настоящее время количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 804, из них за последние сутки зафиксировано 135 новых случаев. Из 20 погибших украинцев почти все имели хронические болезни в тяжелой форме, в том числе сердечно-сосудистые, легочные, сахарный диабет и др.
"Необходимо постоянно говорить о группах риска и делать акцент на том, что мы все - и власть, и общество - должны беречь наших стариков и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни. Надо постоянно обращать на это внимание", - отметил глава государства.
Также было отмечено, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания. Незначительное повышение цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.
На совещании было решено провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен.
Дополнительно шла речь о координации взаимной медицинской помощи с Италией.
Так?
Який мудрий ссанич, прям найвидатнігий світовий лідер сучасності