Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что опыт Беларуси в борьбе с вирусными заболеваниями может служить примером для многих стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылской на БЕЛТА, об этом он заявил сегодня в интервью МТРК "Мир"

Лукашенко отметил, что и на него лично, и на Беларусь в целом оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса. "Начинают плющить: вот, они как-то не так, как все. Слушаете, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там не забывали бы о том, что есть и сердечники, и онкология, травматология, есть просто пневмония - сезонная болезнь очень сильная… Наверное, не было бы таких проблем", - отметил он.

"Я не хвастаюсь. Может, в какой-то степени оправдываюсь, что мы не меньше с вирусами (боремся. - Ред.), не только с коронавирусом", - продолжил глава государства.

"Конечно, мы на это реагируем. Но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море", - сказал он.

Как заявил белорусккий президент, на данный момент в Беларуси лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем.

"Любой вирус осложнит хронические заболевания", - обратил внимание он.

Лукашенко также заявил, что в Беларуси "не прячут" факты по ситуации с COVID-19.

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"Начинают гвалтом кричать, что в Беларуси что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует (Кочанова вчера по моему поручению разговаривала) бороться очагово, точечно", - отметил он.

"То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город - не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли", - заметил Лукашенко.

Президент Беларуси также уверен, что в Беларуси нет той ситуации, чтобы принимать подобные меры.

"И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было", - добавил глава государства.

Он также снова озвучил свой тезис о том, что массовая изоляция в квартирах может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом.

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"Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если это понадобится. - Ред.). Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей?", - заметил он.

"Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее", - сказал он.

Как сообщалось, в среду литовский президент Гитанас Науседа заявил, что доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе нельзя, ситуация там значительно хуже.

"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", - сказал он.

"Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются", - добавил президент Литвы.

Беларусь остается единственным государством региона, которое не закрыла свои границы в связи с пандемией коронавируса.

По данным на 1 апреля, в Беларуси зафиксировано две смерти пациентов с коронавирусом.