Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен. СПИСОК
Наемники РФ из террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которые подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Со стороны террористов "ДНР" список выглядит так:
- Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
- Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
- Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
- Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
- Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
- Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
- Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
- Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.
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Со стороны террорсиов "ЛНР" список выглядит так:
- Желдак В. А.
- Можаев В. В.
- Мироныч С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А. А.
- Русинов С.В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачный А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ на Донбассе состоялся 29 декабря 2019 г. С территории ОРДЛО был освобожден 81 украинец. Противоположной стороне передали 124 человека.