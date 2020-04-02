Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен. СПИСОК

2469 16
Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен. СПИСОК

Наемники РФ из террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которые подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Со стороны террористов "ДНР" список выглядит так:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через неделю-две можем начать проводить обмены пленными, - Ермак

Со стороны террорсиов "ЛНР" список выглядит так:

  • Желдак В. А.
  • Можаев В. В.
  • Мироныч С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С.В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачный А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ на Донбассе состоялся 29 декабря 2019 г. С территории ОРДЛО был освобожден 81 украинец. Противоположной стороне передали 124 человека.

Обмен пленными
обмен Донбасс пленные наемники РФ
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10 шурец
какая это часть обмена всех на всех??????????? опять таксисты будут??????
показать весь комментарий
02.04.2020 15:34
+7 Rhodesian
путин срочно проводит информационную компанию прикрытия своего высокопоставленного шпиона Ермака. Выдача заложников, - это весьма несложная попытка добавить вистов шпиону и ворюге.. Вова, Ермак должен уйти, - иначе уйдешь ты. Думай-те!
показать весь комментарий
02.04.2020 15:33
+5 Ali Hasan
Список тих, кого сепари віддають складається з таксистів?
показать весь комментарий
02.04.2020 15:34
Смотреть комментарии