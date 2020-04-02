COVID-19 может передаваться не только при кашле или чихании, но и во время разговора или дыхания, - доклад экспертов Белому дому

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Группа американских ученых сообщила в докладе Белому дому, что коронавирус может передаваться не только при чихании или кашле, но и при разговоре или даже при дыхании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на письмо председателя Постоянного комитета Национальной академии наук по Новым инфекционным заболеваниям и угрозам здоровью 21-го века доктора Харви Файнберга, написанным в ответ на запрос представителя Белого дома.

"Имеющиеся в настоящее время исследования подтверждают возможность того, что коронавирус может распространяться через биоаэрозоли, генерируемые непосредственно при выдохе пациентов", - уточняет он.

Файнберг также отмечает, что капли с коронавирусом могут висеть в воздухе и потенциально заразить кого-то, кто проходит мимо. Как долго коронавирус задерживается в воздухе, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, сколько вируса выделяет зараженный человек при дыхании или разговоре, а также от количества циркулирующего воздуха, поясняет он.

Вместе с тем, по его словам, коронавирус не так заразен, как корь или туберкулез.

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