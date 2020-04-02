Информация об отмене ВНО, продлении карантина и общенациональной проверке знаний является фейком, - Минобразования

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Информация о якобы продолжение общенационального карантина и отмене ВНО является фейком.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас она (эта информация. - Ред.) активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Фейсбук-страницу МОН. Однако эта информация не соответствует действительности ", - говорится в сообщении МОН.

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"Министерство образования и науки много раз подчеркивало, что ВНО состоится независимо от сроков карантина. Единственное, что зависит от продолжительности карантинных мероприятий - даты проведения тестирований. 2 апреля правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года. Эта дата пока остается неизменной. Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлением образования", - добавили в министерстве.

"МОН не рекомендует никаких конкретных платформ для дистанционного обучения. К нам поступают сообщения из школ, что недобросовестные предприниматели утверждают, что именно их платформа рекомендована или даже оплачена МОН для приоритетной работы при дистанционном обучении. Это - неправда. МОН не предоставляло преференций никаким ресурсам и не оплачивало доступ школ ни в одну онлайн-платформу. В то же время мы благодарим всех, кто, понимая сложную ситуацию, сделал бесплатным доступ на свои платформы и не одобряем действия, когда кто-то пытается недобросовестно привлечь дополнительных пользователей. Просим сообщать МОН о таких случаях", - призвали в МОН.

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"МОН не планировал и не планирует проводить общенациональную проверку знаний, полученных во время карантина. 1 апреля был распространен поддельный документ МОН, в котором ведомство якобы предусматривало проведение "проверки знаний участников образовательного процесса, усвоенных в ходе дистанционного обучения по технологии ВНО для всех учащихся 5-11 классов". Это - фейк. Министерство образования и науки Украины уже обратилось в правоохранительные органы с целью дальнейшего предотвращения подобных действий", - добавили в министерстве.