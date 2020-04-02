Лучше всего украинцы относятся к Зеленскому и Разумкову, хуже всего - к Авакову и Ермаку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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Украинцы наиболее положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкову, а наиболее негативно к министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным опроса, уровень знания респондентами руководителей государства таков:

- президента Владимира Зеленского знают 99% опрошенных,

- премьер-министра Дениса Шмыгаля - 49% респондентов,

- председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 70% участников исследования,

- руководителя Офиса президента Андрея Ермака - 44% респондентов,

- министра внутренних дел Арсена Авакова - 88% опрошенных.

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Отмечается, что к Зеленскому положительно относятся 46% тех, кто знает политика (в феврале - 48%), нейтрально - 33% (в феврале - 29%), отрицательно - 21% (в феврале - 24%).

К Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в феврале - 28%), нейтрально - 51% (в феврале - 51%), отрицательно - 21% (в феврале - 22%).

К Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в феврале - 12%), нейтрально - 56% (в феврале - 57%), отрицательно - 38% (в феврале - 31%).

К Авакову положительно относятся 12% тех, кто знает политика, нейтрально - 53%, отрицательно - 35%.

К Шмыгалю положительно относятся 11% тех, кто знает политика, нейтрально - 65%, отрицательно - 25%.

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В ходе исследования 27-30 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1500 респондентов на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.