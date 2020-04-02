В Китае очередной самолет загрузили медтоварами для украинцев, - посольство. ФОТО

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В Китае завершилась загрузка очередного самолета товарами медицинского назначения, предназначенными для борьбы с распространением Covid-19 в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на посольство Украины в Китае.

"Сегодня, 2 апреля, в международном аэропорту г. Сямень (провинция Фуцзянь) завершена загрузка очередного самолета с товарами медицинского назначения для Украины. На борт воздушного судна загружены около 109 м3 средств медицинской защиты для граждан Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, сейчас с властями КНР согласовываются вопросы подготовки еще нескольких бортов с аналогичной миссией.

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Украинские дипломаты пояснили, что рейс осуществляется в рамках воздушного моста между Украиной и Китаем, наведенного с целью максимально оперативной поставки в Украину самых необходимых медицинских товаров для противодействия распространению COVID-19.



