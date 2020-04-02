Чиновник Минобороны вымогал 84 тыс. грн за командировку в миротворческую миссию ООН в Конго, - ГБР

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Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения офицеру одного из отделений зонального отдела военной службы правопорядка Министерства обороны Украины. По решению суда военнослужащего будут держать под стражей с возможностью внесения залога в сумме 168 160 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник Минобороны требовал и получил от военнослужащего одной из воинских частей Винницкой области 84 000 гривен. За "вознаграждение" офицер обещал включить потерпевшего в список лиц на командировку в составе миротворческой миссии ООН в Республике Конго.

31 марта 2020 следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, задержали военнослужащего, а 1 апреля 2020 сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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