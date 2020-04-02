На самоизоляции находятся 100 медиков в Херсонской области

Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
"На самоизоляции находится 100 медицинских работников из учреждений здравоохранения области", - сообщили в ОГА.
Администрация не сообщает о причинах самоизоляции медиков.
Отмечается, что всего в области официально подтверждены 4 случая заболевания коронавирусом - в Геническе, Херсоне, Голой Пристани и Олешках (летальный). Кроме этого у одного пациента подозревают COVID-19.
В ОГА отметили, что женщина из Геническа, которая стала первой заболевшей коронавирусом в Херсонской области, имеет отрицательный результат ПЦР-теста.
Также сообщается, что вчера, 1 апреля, с подозрением на COVID-19 был госпитализирован заместитель главы ОГА Вадим Чабан. ПЦР-тест не обнаружил у него заболевания.
Гиппократ с своей клятвой идет в задницу....