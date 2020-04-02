После законов о банках и земле Украина получила позитивную обратную связь от МВФ и послов G7, - Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Международный валютный фонд и послы стран Большой Семерки позитивно оценили принятые Верховной Радой законы о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам и о рынке земли.

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ. Шмыгаль рассказал, что провел вместе с министром развития экономики Игорем Петрашко провели онлайн-встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине.

"Отдельно отметили в разговоре важность принятых на этой неделе Верховной Радой законопроектов о банковской деятельности и рынке земли. Украина уже получила положительную обратную связь от МВФ и послов стран G7", — написал Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что карантин не может длиться долго.

"Правительство осознает, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване. Надо думать об экономике, поэтому вместе с бизнесом и лучшими учеными мы работаем над созданием стратегической платформы, куда войдут ведущие экономические эксперты", — написал он.

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