Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

1228

Ажиотажный спрос на продукты питания, который зафиксировали в Украине после введения карантина, снизился.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил замминистра экономразвития Тарас Высоцкий.

"Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы. За последнюю неделю больше всего реализация снизилась по сахару (-27%), салу (-30%) и маслу сливочному (-50%). По ТОП-3 продуктам, вокруг которых больше всего дискуссии в последние дни, ажиотаж и реализация также снижается: гречка (-17%), мука (-10%), лук (-22%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рост цен на социально значимые товары остановлен: некоторые продукты даже подешевели, - Шмыгаль



