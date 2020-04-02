Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

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Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Ажиотажный спрос на продукты питания, который зафиксировали в Украине после введения карантина, снизился.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил замминистра экономразвития Тарас Высоцкий.

"Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы. За последнюю неделю больше всего реализация снизилась по сахару (-27%), салу (-30%) и маслу сливочному (-50%). По ТОП-3 продуктам, вокруг которых больше всего дискуссии в последние дни, ажиотаж и реализация также снижается: гречка (-17%), мука (-10%), лук (-22%).

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Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики 01
Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики 02

Коронавирус и карантин
дефицит карантин продукты Высоцкий Тарас Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 cloud2009 26ea8082
деньги закончились у мудрого нарида...
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02.04.2020 16:33
+7 Volodymyr B
Так це нормально, у людей гроші закінчуються.
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02.04.2020 16:34
+6 Юрий Бойко a136a074
Випередив Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2796
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02.04.2020 16:34
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