Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным не обсуждать политические аспекты создания союзного государства России и Беларуси.

Об этом он заявил в интервью телекомпании "Мир", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".

"Политические вопросы, так называемая 31-я карта (парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще ее в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем", — сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь не отказывается о перспективы создать общее с Россией государство, но настаивает на том, чтобы быть в нем на равных.

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"Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский", — привел он пример.

"Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы — большие, а вы — малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", — добавил Лукашенко.

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